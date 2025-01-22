Ще у 2011 році Василь Фатхутдінов очолив головне управління Пенсійного фонду України у Київській області, але не був люстрований, і має серйозні зв’язки з одіозними генералами.

Як повідомляє видання «Моя Київщина», на керівника управління Пенсійного фонду Фатхутдінова посватав генерал СБУ Анатолій Присяжнюк, який, до речі, також був генералом МВС.

«Фігура Присяжнюка настільки одіозна, що про нього можна писати кримінальні детективи. На час призначення Фатхутдінова в Пенсійний фонд Присяжнюк керував Київщиною і був одним зі стовпів Партії регіонів. За часи роботи в КОДА повністю зачистив Київську область під «регіоналів», витіснивши з області будь-яку опозицію. На цю посаду Присяжнюк потрапив за квотою Юрія Бойка… У 2019-му намагався стати нардепом від ОПЗЖ, але не пройшов. У 2020-му балотувався до Київської облради від «Нашого краю» (очолював обласний осередок) і теж пролетів. Партія регіонів, ОПЗЖ, «Наш край» - усі ці проросійські партії у нас заборонені», - пишуть журналісти.

«Скажи, хто твій друг і я скажу, хто ти. Друг Фатхутдінова – Присяжнюк, а друг Присяжнюка – генерал Василь Зарубенко. Оскільки ця фігура призабута, трохи про неї нагадаємо. Випускник вищої школи КДБ СРСР, ексначальник по роботі в колишній НДР російського диктатора путіна. Зарубенко не приховує, чим займався в Німеччині, в мережі можна знайти його біографію, де розповідається, як він викрив цілу шпигунську резидентуру ЦРУ», - зазначається в матеріалі.

«Пенсіонери Київщини добре обізнані: основна задача Фатхутдінова на керівній посаді – максимально затягувати пенсійні виплати та їх занижувати. Особливо часто це практикується на вимушених переселенцях. «Може поки пенсіонери будуть з нами судитись, повмирають і не треба нічого нікому платити», - часто не під запис говорить посадовець, котрий і сам давно пенсіонер. Сам голова пенсійного фонду Київщини має пенсію 100 тисяч (сума може бути й вищою, це без різноманітних доплат за «заслуги») та як керівник обласного управління отримує зарплату 126 тисяч. Разом 226 тисяч на місяць! Тоді як переважна більшість працюючих пенсіонерів ледь зводять кінці з кінцями. Не кажучи вже про не працюючих», - резюмується в статті.