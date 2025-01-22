В Іраку легалізували шлюби з 9-річними дівчатами, — відповідний закон ухвалив тамтешній парламент, про це пише Тhe guardian.

Поправки дають ісламським судам більше повноважень у сімейних питаннях, включно з укладенням шлюбу і розлученням.

Ухвалені зміни дозволять священнослужителям виносити рішення «відповідно до їхньої інтерпретації ісламського права».

Деякі з них вважають, що дівчатка можуть одружуватися в «ранньому підлітковому віці», або з 9 років.