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В Іраку легалізували  шлюби з 9-річними дівчатами, — відповідний закон ухвалив тамтешній парламент, про це пише Тhe guardian.

Поправки дають ісламським судам більше повноважень у сімейних питаннях, включно з укладенням шлюбу і розлученням.

Ухвалені зміни дозволять священнослужителям виносити рішення «відповідно до їхньої інтерпретації ісламського права».

Деякі з них вважають, що дівчатка можуть одружуватися в «ранньому підлітковому віці», або з 9 років.
ForUm

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