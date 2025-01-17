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Обраний президент Дональд Трамп призначив відомих кінозірок та своїх давніх прихильників — Сільвестра Сталлоне, Мела Гібсона та Джона Войта — спеціальними послами в Голлівуді, щоб зробити індустрію розваг “сильнішою, ніж будь-коли раніше”.

Про це Трамп оголосив у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє Fox News.

“Для мене велика честь оголосити Джона Войта, Мела Гібсона та Сільвестра Сталлоне спеціальними послами у чудовому, але дуже неспокійному місці, Голлівуді, штат Каліфорнія”, – написав він.

За словами Трампа, мета його посланців – повернути Голлівуд, який за останні чотири роки “втратив багато клієнтів через закордонні країни”, і зробити його “більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли”.

Трамп зазначив, що тріо буде його “очима та вухами”, він дослухатиметься до їхніх пропозицій.

Нагадаємо, що 20 січня у Сполучених штатах Америки відбудеться інавгурація 47-го президента Дональда Трампа.

Як повідомлялося, в урочистостях візьмуть участь співачка Керрі Андервуд, американська диско-група Village People, кантрі-співак Лі Грінвуд та оперний співак Крістофер Маччі.

А ще Трамп запросив на свою інавгурацію кількох іноземних лідерів та європейських політиків.
ForUm

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