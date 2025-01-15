Хлопці міцно тримають оборону, маємо їм допомагати. На Сіверському напрямку тривають бойові зіткнення в районі с. Виїмка. Проте, жодних змін на цій ділянці не зафіксовано. За тиждень російські окупанти атакували 15 разів.

Про це заявив голова наглядової ради БФ «Надія», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль.

Команда волонтерів Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» на чолі з Валерієм Дубілем передала військовим сучасні, потужні РЕБи з імерсійною системою охолодження, які рятують життя. А також зарядні станції, засоби зв’язку — старлінк, вітамінні комплекси, теплі речі, смаколики, спальники-обігрівачі й інше.

«Ворог продовжує наступ, зокрема, з с. Шевченко до Андріївки та з Курахового на Дачне. Крім цього, армія рф обстрілює Костянтинопольське, оскільки воно на трасі Запоріжжя – Курахове і є логістичним вузлом. Продовжуються бої в Костянтинопольському та в Сухих Ялах. Ситуація вкрай напружена. Тому ми привезли захисникам РЕБи», — сказав Валерій Дубіль.

За його словами, разом з партнерами та волонтерами благодійники реалізували 200-ту гуманітарну місію на фронт.

«Продовжуємо докладати максимум енергії та ресурсів для наближення перемоги України! Я щиро вдячний моїй родині та всім партнерам за підтримку — «УкрАвіаКосТех» та Владлену Нікітіну, EDG group, Святославу Нечипоренку, Ігорю Кучеренку та Юлії Богатирьовій, Ігорю Коржу, Олексію Юренку, Дмитру Нікітіну, Анатолію Шкрібляку, Євгену Довбні, ПК «Пожмашина» та Олегу Аверʼянову та всім, хто пліч-о-пліч бореться за свободу та незалежність України. Разом — до перемоги», — додав він.