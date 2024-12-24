Відомий журналіст-розслідувач Максим Опанасенко досі не прокоментував скандал зі своїм фіктивним бронюванням у ТОВ «Євро Таннелс» для ухиляння від армії, про яке стало відомо на початку грудня.

Відтоді він не надав жодних публічних пояснень, а навпаки – зник із публічного простору, не коментуючи цю тему у соцмережах. Про це пише «Закон і бізнес».

ЗМІ встановили, що Опанасенко формально працевлаштувався менеджером зі зв’язків із громадськістю у згадане ТОВ. Але числиться там фіктивно, бо інші співробітники жодного разу не бачили його в офісі на вул. Предславинській у Києві.

А до того журналіст два роки ухилявся від оновлення даних у ТЦК. І зробив це лише у травні 2024 року, після того, як набрав чинності закон про кримінальну відповідальність за неоновлення даних. Тоді Опанасенка вперше поставили на військовий облік, присвоївши військове звання «солдат».

Також ЗМІ встановили, що офіційні доходи родини Опанасенка значно менші, ніж майно, яким вона володіє.

«Опанасенко — не єдиний активіст, причетний до нового соціального явища, яке у діловому світі отримало назву «шабунінг». Цей термін кваліфікує представників громадянського сектору, які, закликаючи інших воювати та підтримуючи мобілізацію, самі ухиляються від військової служби, уникають отримання повісток, самовільно залишають частини або фальсифікують документи про свою начебто службу», – відзначає видання.

Нагадаємо, що ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна: зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder.

За даними ЗМІ, від армії також ухиляються очільник фундації «DEJURE» Михайло Жернаков, Орест Рудий, чоловік співзасновниці ЦПК Дарії Каленюк, головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов, головний редактор руху «Чесно» Олександр Саліженко, журналісти Юрій Бутусов, Юрій Ніколов, Максим Савчук, головред видання «NV» Віталій Сич, чоловік голови Київського офісу «Радіо Свобода» Наталії Седлецької Сергій Якоб та інші.