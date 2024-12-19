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Через підвищення тарифів «Укрзалізниці» та «Укренерго» в Україні зупинилося єдине графітове підприємство.

Йдеться про підприємство «Заваллівський графіт», яке працювало з 1934 року. Це загрожує іншим галузям, включно з оборонною, оскільки доведеться шукати дорожчий графіт за кордоном. «Підприємство зупинило свою діяльність на тлі низки викликів, серед яких значну роль зіграли підвищення тарифів», - заявили в Національній асоціації добувної промисловості України, уточнивши, що йдеться про збільшення тарифу на передачу електроенергії “Укренерго” та тарифу “УЗ” на вантажні перевезення.

В Асоціації також заявили, що зупинка роботи «Заваллівського графіту» є «яскравим сигналом» необхідності перегляду тарифної політики з боку держави.
ForUm

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