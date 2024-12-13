Відомому блогеру Ігорю Лаченкову (Лачену) нагадали його зневажливі висловлювання про мобілізованих у ЗСУ та відмову захищати країну особисто. Лаченков в одному із інтерв’ю заявив, що не йде в армію, бо не вважає себе «гарматним м’ясом».
Відповідний фрагмент з інтервʼю сьогодні шириться в ЗМІ та соціальних мережах. Виявилось, що це фрагмент інтерв’ю Лаченкова, яке він дав раніше на YouTube-каналі «Mila Eremeeva».
В розмові Лачен заявив, що питання про те, чому він не на фронті може задавати «тільки русня». «Не гарматне ж м'ясо! Тільки русня такі питання задає», - заявив Лаченков.
Зневажливе висловлювання Лаченкова, який є відомим блогером і дозволяє собі різноманітні оцінки ситуації на фронті та у війську, викликало негативне ставлення українців. Особливо, враховуючи, що Лаченкову влітку цього року виповнилось 25 років і він підлягає мобілізації.
Сам Ігор Лаченков поки не прокоментував скандальне відео та не пояснив, на яких підставах зміг уникнути мобілізації.
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