12 грудня 2010 року творець біткоїна, відомий під псевдонімом Сатоші Накамото, залишив свій останній запис на форумі BitcoinTalk.

Його пост був присвячений проблемі DoS-атак на мережу першої криптовалюти:

«Щодо DoS належить зробити ще багато чого, але до того, як зануритися в більш складні питання, і в разі, якщо це буде потрібно, я роблю швидку збірку... це версія 0.3.19», - написав тоді творець першої криптовалюти.



Накамото зазначив, що раніше він разом із Гевіном Андресеном чітко давав зрозуміти, що ПЗ біткоїна не може вважатися стійким до DoS-атак.

«Це одне з поліпшень, але способів атаки [на мережу], як і раніше, набагато більше, ніж я можу порахувати», - додав він, описавши далі технічні деталі апгрейда.

Хто стоїть за псевдонімом Сатоші Накамото, як і раніше, невідомо. Це може бути як окремий розробник, так і група людей.

У листопаді 2024 року виникла гіпотеза про те, що Сатоші не зник, а став одним із найбільших біткоїн-кітів. Автор припускає, що творець першої криптовалюти пішов із публічного простору і почав анонімно майнити цифрове золото. Так він нібито накопичив значні статки, які розподілив по безлічі гаманців, заведених у 2010.