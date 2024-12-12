також у роздiлiСвiт
Мера Единбурга звинувачують у домаганнях до українських біженок 16
Арктика припинила бути "регіоном низької напруженості" 19
Фінляндія та Німеччина почали розслідування пошкодження підводного кабеля зв'язку 9
Трамп планує запровадити надзвичайний стан для операції з депортації нелегалів 6
Після перших підрахунків голосів в США лідирує Трамп 9
ЗМІ: Іран готує потужну атаку на Ізраїль 11
В Молдові прозахідна Мая Санду перемогла на виборах 9
США обіцяють новий пакет санкцій проти Росії: постраждають треті країни 10
ЗМІ: Північна Корея перекинула в Росію не тільки наземну армію, а й пілотів бойової авіації 11
Окупанти сформували "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР 8
Росія збільшила обсяги перевезення нафти тіньовим флотом 9
Головнокомандчувач ЗС Швеції: Росія стратегічно непердбачувана 11
Литва звернулась до суду з прохання розслідувати злочини Лукашенка 8
Ізраїль планує новий етап операції проти "Хезболли" 9
Європейські країни вимагають від Росії 20 млрд доларів за порушення газових контрактів 13
Американці розкритикували Орбана за підтримку Трампа і зв'язки з Росією 9
Тейлор Свіфт публічно висловила підтримку Гарріс 8
Німеччина на півроку вводить контроль на кордонах 13

12 грудня 2010 року творець біткоїна, відомий під псевдонімом Сатоші Накамото, залишив свій останній запис на форумі BitcoinTalk. 

Його пост був присвячений проблемі DoS-атак на мережу першої криптовалюти:

«Щодо DoS належить зробити ще багато чого, але до того, як зануритися в більш складні питання, і в разі, якщо це буде потрібно, я роблю швидку збірку... це версія 0.3.19», - написав тоді творець першої криптовалюти.


Накамото зазначив, що раніше він разом із Гевіном Андресеном чітко давав зрозуміти, що ПЗ біткоїна не може вважатися стійким до DoS-атак.

«Це одне з поліпшень, але способів атаки [на мережу], як і раніше, набагато більше, ніж я можу порахувати», - додав він, описавши далі технічні деталі апгрейда.

Хто стоїть за псевдонімом Сатоші Накамото, як і раніше, невідомо. Це може бути як окремий розробник, так і група людей.

У листопаді 2024 року виникла гіпотеза про те, що Сатоші не зник, а став одним із найбільших біткоїн-кітів. Автор припускає, що творець першої криптовалюти пішов із публічного простору і почав анонімно майнити цифрове золото. Так він нібито накопичив значні статки, які розподілив по безлічі гаманців, заведених у 2010.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

5
Теги