Понад 600 гостей завітало до столичного кінотеатру “Оскар” (ТРЦ Gulliver), аби привітати команду фільму з довгоочікуваною премʼєрою. Серед них - зірки шоу бізнесу, лідери думок, друзі та партнери. Показ фільму в залах супроводжувався сміхом, часом нервовим (адже кожен впізнав на екрані себе самого чи свого сусіда), а титри супроводжувалися гучними оваціями. Наелектризована комедія “Збори ОСББ” від студії Мамахихотала та United Heroes поспішає на великі екрани. Дистрибʼютор фільму - Green Light Films.

У цей важливий вечір творча команда фільму, зокрема сценарист та продюсер Іван Мелашенко, режисер Мітя Шмурак та оператор-постановник Тимофій Аврамчук. Серед акторів можна було зустріти Євгена Яновича (айтівець Тарас), Мішу Лебігу (геймер Кирило), Тоню Хижняк (Юля, яка чи не найбільше піклується про купівлю генератора), Михайла Кукуюка (Гриша, який ганяє китайські електрокари), Ігор Портянко (шкільний вчитель історії Паша), Ольгу Сумську (Ірину, директорку дитсадочку), Ангеліну Самчик (Надя, ідеальна друга половинка Тараса), Марію та Олександра Рудинських (сімейна пара, що має двійко дітлахів - Антон та Оксана).

Привітати команду зібралися зірки шоу-бізнесу, інфлюєнсери, громадські діячі, актори кіно, друзі, родини та партнери, представники медіабізнесу, зокрема: співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер, співачка та блогерка Діана Глостер, cпівачка TARABAROVA, співачка TAYANA, співачка Мішель Андраде, співачка Міла Нітіч, ведуча та співачка Анна Тульєва, блогерка Даша Кубік, репер Yarmak, інтервʼюерка Раміна Есхакзай, співак Вадим Олійник, шоумен Олександр Педан, актори студії “Мамахихотала” Анна Гресь, Олег Маслюк, Юрій Громовий, Дмитро Андрієнко, актори Таїсія Хвостова, Макс Девізоров, Сергій Кисіль, Світлана Охрименко, Народний депутат України Роман Грищук, блогерки Міла Кузнєцова, Ірина Слюнько та мовчазна Антоніна, ресторатор Міша Кацурін, режисер та тревел-блогер Антон Птушкін, ведучі Андрій Чорновол та Міла Єрємєєва, СМО ICTV Поліна Толмачова, СМО MEGOGO Валерія Толочина, маркетологиня та громадська діячка Ярослава Гресь, громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко, інфлюєнсер та громадський діяч Ігор Лаченков (Лачен), учасники творчого обʼєднання МУР - Олександр Хоменко та Віктор Ткаченко (автори OST до фільму - “Кожної зими”).

Офіційний трейлер: «Збори ОСББ». Офіційний трейлер. У кіно з 12.12.2024



Дистрибʼютор - Green Light Films.

“Дуже тепле, новорічне, сімейне кіно, яке варто подивитися усім. Це добре сімейне кіно з класними історіями. Ви обовʼязково себе впізнаєте”, — поділився враженнями Андрій Ісаєнко, актор фільмів “Щедрик” та популярного телесеріалу “Жіночий лікар. Нове життя”.

“Це було не смішно, бо це правда. Не можна про таке знімати кіно. Мій будинок 2 тижні тому в реальному житті придбав генератор, ми його купували 9 місяців! Я це все прожив! Насправді, на злобу дня, це було дуже-дуже весело. Якщо Михайлу Лебізі не дадуть “Оскар” за найкращого актора цього року, то “Оскар” треба закривати”, — відгукнувся про комедію Віталій Волочай (V1lat), спортивний коментатор.

“Мені реально сподобався фільм. Я вважаю, що команда великі молодці, провели гарну роботу. А ще мені дуже сподобалося, що використали класичну музику. Бо класика в слоу-моушн це смішно! Я сміявся! Мені було прям смішно”, — розповів після показу режисер та тревел-блогер Антон Птушкін.

“Всім раджу до перегляду. Це настільки душевно, настільки на часі! Дуже теплий фільм про кожного з нас”, — поділилася враженнями TARABAROVA.

Гостей заходу частували: ігристе вино Villa UA - cмачна історія, що написана заради задоволення, водний партнер заходу Крайна - дика вода Закарпаття; смачний партнер гарного настрою та ситого задоволення - найбільша мережа піцерій України - Pizza Day.



Генеральний медіапартнер фільму - медіагрупа StarLightMedia.

Офіційний радіопартнер - радіо Перець ФМ.

За підтримки партнерів: української технологічної компанії Ajax Systems, постачальника електроенергії Yasno, сервісу виклику таксі Bolt, мережі піцерій №1 в Україні PizzaDay, торгової марки Фрекен Бок, мережі АЗК WOG.

ДОВІДКА

Назва: «Збори ОСББ»

Дата виходу в прокат: 12 грудня

Дистрибʼютор в Україні: Green Light Films

Жанр: комедія

Виробництво: студія «Мамахихотала» та United Heroes

Режисер-постановник: Мітя Шмурак

Автори сценарію: Іван Мелашенко, Дмитро Андрієнко

Автор ідеї: Єгор Олесов

Продюсери: Іван Мелашенко, Єгор Олесов, Павло Черепін, Григорій Шевченко

Виконавчий продюсер: Ольга Максюк

Оператор-постановник: Тимофій Аврамчук

Кастинг: Яна Бернадська

Художник-постановник: Віталій Серебрій

Художник з костюмів: Наталія Стєпанєєва

У ролях: Євгеній Янович, Антоніна Хижняк, Олександр Рудинський, Марія Рудинська, Михайло Кукуюк, Ангеліна Самчик, Ігор Портянко, Ольга Сумська, Ніна Набока, Віктор Жданов та Михайло Лебіга.



Синопсис



Напередодні новорічних свят жителі звичайного багатоквартирного будинку збираються, щоб обговорити купівлю спільного генератора. Однак сусіди, які місяць не могли узгодити колір фарби для лавок, не здатні порозумітися в цьому питанні й поготів. Тож старі конфлікти переростають у непримиренне протистояння. Чи зможуть сусіди перебороти чвари й хоча б раз у житті об'єднатися?