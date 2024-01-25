також у роздiлiСуспiльство
Майже 300 родин обміняли житлові сертифікати на нове житло
Українська кіноспільнота закликає владу переспрямувати півмільярда на оборону
ЗМІ: Як готують бійців елітного спецпідрозділу Нацгвардії України “Омега”
Сергій Лещенко закликає припинити підтримку українських біженців
Міністерка у справах ветеранів розповіла, коли будуть перші поховання на НВМК
Нацполіція збільшить ще на кількасот кількість камер на дорогах
Сина скандального Гринкевича оголосили в розшук
Викрито схему для ухилянтів за участю судді
Кабмін затвердив порядок перевірки військовослужбовців на вживання алкоголю
Енергопостачальник YASNO визначив понад 70 тисяч боржників, яких можуть відключити
В Чернігові затримали адвокатку за допомогу ухилянтам
Кабмін скасував мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг у разі несплати
Енергосистема України продемонструвала певний запас міцності
ГУР отримав секретні дані з російського підприємства
В Україні з 1 січня відбулась індексація пенсій
Соцопитування: Більшість українців вірить в перемогу Україну
В ЗСУ вже прогнозують, що наступний рік може бути ще важчим
Ігнат: Росія нарощує виробництво дронів

Ця зима — друга найскладніша в історії України, але попри затримку західної допомоги та скандали навколо теми корупції у сфері енергетики держава проходить цю зиму нормально. Про це у своїй колонці пише підприємець і експерт у сфері енергетики Олександр Кацуба. Наводимо повний текст:

"Хоча зимова погода чекає нас як мінімум до середини березня, у нас є всі причини мати обережний оптимізм щодо проходження цього періоду. Навіть всупереч наявності у Росії, за оцінками ГУР, більш як 900 ракет і невизначеної кількості “шахедів”. Такий результат забезпечує поєднання трьох факторів, розповів експерт. 

Перший фактор — ефективність української протиповітряної оборони. Західна ППО зробила Київ унікально безпечним місцем під час війни, посилюється протиповітряна оборона й інших українських міст, і критичної інфраструктури. Крім того, створення мобільних груп протиповітряної оборони дозволяє ефективно знищувати “шахеди”. 

Другий фактор - на думку Кацуби - робота енергетиків з децентралізації енергопостачання. Протягом 2023 року енергетичні компанії зробили багато “домашньої роботи” — підготували резервні потужності для доставляння енергії, запаслися трансформаторами й обладнанням для ремонту. 

Третій фактор - доєднання України до європейського енергетичного ринку дозволило страхуватися на національному чи регіональному рівні при збої постачань завдяки імпорту енергетики з Румунії, Польщі, Словаччини, Польщі. Якщо ж ситуативно (через пошкодження мереж) виникає локальний надлишок енергії, ми маємо технічну можливість експортувати енергію у ці країни, резюмував підприємець. 

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ".

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0
Теги