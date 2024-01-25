Ця зима — друга найскладніша в історії України, але попри затримку західної допомоги та скандали навколо теми корупції у сфері енергетики держава проходить цю зиму нормально. Про це у своїй колонці пише підприємець і експерт у сфері енергетики Олександр Кацуба. Наводимо повний текст:

"Хоча зимова погода чекає нас як мінімум до середини березня, у нас є всі причини мати обережний оптимізм щодо проходження цього періоду. Навіть всупереч наявності у Росії, за оцінками ГУР, більш як 900 ракет і невизначеної кількості “шахедів”. Такий результат забезпечує поєднання трьох факторів, розповів експерт.

Перший фактор — ефективність української протиповітряної оборони. Західна ППО зробила Київ унікально безпечним місцем під час війни, посилюється протиповітряна оборона й інших українських міст, і критичної інфраструктури. Крім того, створення мобільних груп протиповітряної оборони дозволяє ефективно знищувати “шахеди”.

Другий фактор - на думку Кацуби - робота енергетиків з децентралізації енергопостачання. Протягом 2023 року енергетичні компанії зробили багато “домашньої роботи” — підготували резервні потужності для доставляння енергії, запаслися трансформаторами й обладнанням для ремонту.

Третій фактор - доєднання України до європейського енергетичного ринку дозволило страхуватися на національному чи регіональному рівні при збої постачань завдяки імпорту енергетики з Румунії, Польщі, Словаччини, Польщі. Якщо ж ситуативно (через пошкодження мереж) виникає локальний надлишок енергії, ми маємо технічну можливість експортувати енергію у ці країни, резюмував підприємець.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ".