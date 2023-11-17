Голова НАК “Нафтогаз” Чернишов заявив що Україна вперше в історії пройде зиму за рахунок виключно власного газу. Це стало можливо не тільки через падіння споживання, але й завдяки збільшенню власного видобутку. Підприємець і експет у сфері енергетики Олександр Кацуба пояснює це тим, що вийти на ринок газу зараз набагато простіше, ніж 5-10 років тому. Про це він розповів у інтерв'ю для УНН.

Підприємець розповів, що стало значно менше регулювання та бюрократії: перспективні ділянки можна виграти на аукціоні, нічого "рішати" не треба, а активи коштують дешевше. Зараз високі лише податки, але це логічно – державі потрібні гроші, щоб виграти війну. Тому й видобуток зростає, каже Кацуба.

При цьому експерт зазначає, що наразі ринку не вистачає іноземних інвестицій. Перша причина - запита інвесторів на нормальне судочинство. Підприємець вважає, що без прозорого суду, якому будуть довіряти, потік інвестицій в Україну буде обмеженим. Але ключовою причиною наразі є війна.

“Ну от є умовно сьогодні Ізраїль, вони мають гостру фазу війни. Ви думаєте, у них черга в останній місяць інвесторів? Обставини війни, які нам зрозумілі, все-таки не дуже зрозумілі іноземцям. Ми ось говоримо. Виє сирена. Ми далі працюємо. Ну, перейдемо в підвал. Візьмемо із собою ноутбук і там працюватимемо. Для нас це вже частина буденності.І ми вкладаємося, розвиваємося, віримо у краще”, - розповідає Кацуба.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.







