Порушення територіальної цілісності України не відповідає статуту ООН, заявив генеральний секретар організації Антоніу Гутерріш.

«Ми твердо віримо, що порушення територіальної цілісності будь-якої країни повністю не відповідає статуту ООН. Ми глибоко переймаємося тим, що зараз відбувається. Ми вважаємо, що відбулося вторгнення на територію України», - заявив Гутерріш у ході переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, передає Інтерфакс-Україна.

Претензії, які є у Росії щодо української проблематики та європейської глобальної безпеки, потрібно вирішити, керуючись статутом ООН, заявив Гутерріш.

«Я розумію невдоволення, яке у вас є. На наш погляд, ці невдоволення необхідно вирішувати, ґрунтуючись на різних інструментах, запропонованих статутом ООН», - наголосив він.