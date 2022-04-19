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Мер звільненого від окупантів міста Ірпінь Київської області Олександр Маркушин оцінює вартість відновлення спричинених війною руйнувань у місті в $1 млрд.

«За підрахунками експертів та кошторисників, залучених Інвестиційною радою Ірпеня, для відновлення знищеного або пошкодженого житлового фонду Ірпеня знадобиться близько 850 мільйонів доларів. Водночас вартість відновлення знищеної міської інфраструктури становить близько 150 мільйонів доларів. Таким чином для відновлення всієї інфраструктури Ірпінської громади після масштабних руйнувань окупантами потрібен 1 мільярд доларів», - написав він у телеграмі.

Російські окупанти знищили та пошкодили понад 1100 будівель в Ірпені, зокрема 1060 об'єктів житлової та соціальної інфраструктури. Руйнування охопило 71% території міста. 115 будівель зруйновано повністю, 698 значно пошкоджено, 187 частково пошкоджено. За даними ООН Unosat, в Ірпені пошкоджено чотири освітніх заклади і три заклади охорони здоров'я.
ForUm

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