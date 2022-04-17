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У Вінниці хулігани напали на військового – йому довелося відстрілюватися з травматичної зброї, повідомляє прес-служба поліції.

Злочин стався ввечері 16 квітня біля під’їзду однієї з міських багатоповерхівок. Зловмисники ігнорували обмеження комендантської години та порушували громадський порядок. Після того як 31-річний військовослужбовець зробив їм зауваження, вони напали нього.

За словами начальника Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Юрія Голуба, для припинення злочину потерпілий застосував відносно зловмисників зареєстровану травматичну зброю. Наразі 27 та 31 річні вінничани затримані. Один із них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом.


Дії правопорушників підпадають під ознаки злочину передбаченого, ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), за що передбачено до 5 років позбавлення волі.
До обрання запобіжного затримані перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання. 
ForUm

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