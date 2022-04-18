Президент Володимир Зеленський запросив в Україну президента Франції Еммануеля Макрона, щоб той на власні очі побачив звірства російських військових і зрозумів, що це не просто війна, а геноцид українського народу.

Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу CNN, передає Українська правда.

Зеленський сказав, що розмовляв з Макроном і хоче, щоб той відвідав Україну, щоб на власні очі той побачив звірства російських військових.

«Я думаю, що він хоче зробити якісь кроки для того, щоб Росія вийшла на діалог. Я просто сказав йому, що хочу, щоб він зрозумів, що це не війна, а щось інше, як геноцид. Я запросив його приїхати, коли у нього буде можливість. Він прийде і побачить, і я впевнений, що він зрозуміє», - зазначив президент.

Зеленський заявив, що також хоче, щоб президент США Джо Байден відвідав Україну.

Минулого тижня президент США заявив, що хоче поїхати до України.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон відмовився називати звірства Росії в Україні геноцидом.

Президент США Джо Байден назвав звірства, які російські військові чинять в Україні, геноцидом. З його слів, Путін намагається знищити навіть саму ідею того, щоб бути українцем.

Лідери Великої Британії Борис Джонсон та Польщі Анджей Дуда також назвали це геноцидом.