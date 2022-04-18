Повідомлено про підозру мешканцю міста Києва, псевдокерівнику окупованої Нової Каховки Володимиру Леонтьєву у колабораційній діяльності, інформує Офіс генпрокурора (ч. 1, 5 ст. 111-1 КК України).



За даними слідства, підозрюваний в умовах воєнного стану 2 квітня 2022 прийняв пропозицію співпраці від представників збройних сил РФ. Він був проголошений керівником тимчасово-цивільної адміністрації м. Нова Каховка Херсонської області.

У подальшому чоловік неодноразово публічно закликав жителів населеного пункту до співпраці зі збройними силами держави-агресора. У своїх соціальних мережах він зазначив про необхідність налагодження зв’язків з державою-агресором та публічно заперечував необхідність надання місцевому населенню гуманітарної допомоги від української влади.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Подільського УП ГУ Нацполіції у м. Києві за матеріалами Департаменту захисту національної державності СБУ.