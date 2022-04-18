также в разделеОбщество
У Сєвєродонецьку залишаються близько 20 тис. жителів, влада закликає їх виїжджати 7
Самопроголошеному «голові» Димерської ОТГ повідомлено про підозру 9
У Стоянці на трасі Київ-Чоп відкрили ще одну переправу 9
ДБР: Російський генерал відмивав гроші через бізнес-партнера Ківи 14
В РФ відкрили справу через знесення пам’ятника Жукову в Харкові 11
Можливі провокації: Окупанти замальовують Z і встановлюють прапори України на своїй техніці 11
Чи почув Ватикан Україну? Як українка і росіянка разом несли хрест у Колізеї 13
В Одесі спростували інформацію про розмінування пляжів і закликають не пересуватися ними 10
Чистка картошки вместо шикарных букетов: как за год Алла Барановская сменила гламур на помощь людям 22
Знаменитый шкафчик с петушком из Бородянки передали в музей 36
Российские суда больше не могут заходить в порты Болгарии 14
В Україну з Європи повертається все більше людей 15
«Давай там, украинских баб насилуй»: СМИ установили военного РФ с женой из «пленок» СБУ 111
Тіла загиблих жителів Бучі у братських могилах ховав комунальник, який залишився в місті 26
У Києві з’явиться сквер Героїв Маріуполя 10
Іноземцям дозволили вступати на військову службу в українську розвідку 70
ООН: Понад 870 тисяч українських біженців вже повернулися на батьківщину 21
Сценарист «Карткового будинку» зніме документальний фільм про Бучу 9

Повідомлено про підозру мешканцю міста Києва, псевдокерівнику окупованої Нової Каховки  Володимиру Леонтьєву у колабораційній діяльності, інформує Офіс генпрокурора (ч. 1, 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний в умовах воєнного стану 2 квітня 2022 прийняв пропозицію співпраці від представників збройних сил РФ. Він був проголошений керівником тимчасово-цивільної адміністрації м. Нова Каховка Херсонської області.

У подальшому чоловік неодноразово публічно закликав жителів населеного пункту до співпраці зі збройними силами держави-агресора. У своїх соціальних мережах він зазначив про необхідність налагодження зв’язків з державою-агресором та публічно заперечував необхідність надання місцевому населенню гуманітарної допомоги від української влади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Подільського УП ГУ Нацполіції у м. Києві за матеріалами Департаменту захисту національної державності СБУ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги