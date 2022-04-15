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Співробітник комунальної служби, який залишився у Бучі після окупації, просив російських військових про поховання вбитих окупантами місцевих мешканців у двох братських могилах. Про це розповів керівник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, передає Інтерфакс-Україна.

«Було дві так звані братські могили у Бучі. Комунальник, який працював у Бучі до війни, залишився там і фактично просив окупантів давати можливість забирати тіла людей з вулиць», - сказав Нєбитов на брифінгу.

З його слів, ця людина ховала загиблих у двох могилах. «У першій було 40 людей, у другій - 57. 40 тіл ми вже дістали. Серед загиблих був і поліцейський - співробітник карного розшуку, теж застрелений зі стрілецької зброї», - зазначив Нєбитов.

Більшість тіл уже оглянуто. «95% людей застрелено зі снайперської чи стрілецької зброї», - уточнив начальник поліції області.

«Під час окупації людей просто розстрілювали на вулицях. І це зафіксований факт. У 21-му столітті неможливо приховати такі злочини. Це бачили не лише свідки, це також зафіксовано на відео. Тому, я впевнений, що в сукупності всіх доказів винні будуть притягнуті до відповідальності», - сказав Нєбитов.

Зі слів начальника поліції області, у Бучі було найбільше жертв серед мирного населення Київської області. «Це говорить про те, що окупанти, ті підрозділи, які діяли у Бучі, були найжорстокішими», - додав він.

Із Бучі вже вивезено понад 300 тіл загиблих.
ForUm

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