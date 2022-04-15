Мер Києва Віталій Кличко підтримує перейменування кількох станцій столичного метро, що мають «не дружні» до України та українців назви. Про це він заявив в ефірі загальнонаціонального об’єднаного телемарафону.

«Такі зміни, перейменування, ми будемо розглядати на найближчій сесії Київради. Щоб нам, киянам, назви столичних станцій метро нагадували про позитивні зміни та про те, хто є нашими справжніми друзями. А не звеличували тих, хто посилає сюди орду і смерть українцям. Ми обов’язково розглянемо це питання і зробимо правильні кроки», – сказав Кличко.

Зокрема, зі слів мера, було б доречно перейменувати станцію «Мінську» на «Варшавську».

«Наприклад, станція «Мінська». Якщо ми отримуємо погрози з Мінська, а з території Білорусі злітають літаки, які бомблять і випускають ракети по наших будинках, така назва станції є неприємним нагадуванням. Я переконаний, що «Мінська» може стати, наприклад, «Варшавською». Адже Варшава – місто, яке активно допомагає Києву, прийняло багато переселенців, є справжнім другом!» – пояснив свою позицію Кличко.