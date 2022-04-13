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 Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації попереджає про розповсюдження фейкового відео з логотипом ВВС News, в якому Україна обвинувачується в обстрілі Краматорська.

«У мережі окупанти розповсюджують фейкове відео з логотипом BBC News, в якому йдеться, що Україна нібито несе відповідальність за ракетний обстріл залізничного вокзалу в Краматорську», - повідомляє відомство.

У свою чергу, BBC із цього приводу вже опублікувала заяву: зазначили, що вживають заходів для того, щоб це фейкове відео було видалено.

Також у службі новин закликали не розповсюджувати фейки, а всі новини перевіряти на офіційній сторінці BBC News.
ForUm

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