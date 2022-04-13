Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок заявив, що кандидат у президенти від ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен прагне вивести країну з Євросоюзу, повідомляє агентство DPA.

«Вона хоче вийти (з ЄС), але не вважає, що говорити про це безпечно», - сказав Макрон у ході передвиборчої кампанії у місті Мюлузі, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначає агентство, таким чином французький президент прокоментував заяву Ле Пен про те, що вона виступає за припинення виплат ЄС деяких мит, а також зміну деяких відносин Парижа з союзом.

«Є ті, хто спробував це зробити. У них були проблеми», - додав Макрон.

Зі слів президента Франції, Ле Пен «хоче створити союз національних держав».

При цьому Макрон висловив думку, що участь у ЄС позитивно впливає на життя жителів Франції.

«Я вірю в Європу. Ми змінили її за п'ять років, і ми як європейці змінили життя наших громадян», - заявив Макрон.

10 квітня у Франції відбувся перший тур президентських виборів. Макрон та Ле Пен вийшли у другий тур президентських виборів, який відбудеться 24 квітня. Успіх Ле Пен у другому турі, на думку спостерігачів, буде можливим, якщо за неї масово вирішать проголосувати прихильники лідера «Нескореної Франції» Жан-Люка Меланшона. За підсумками першого туру він посів третє місце.