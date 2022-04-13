также в разделеПроисшествия
На Сумщині окупанти вбили понад 100 людей 10
40% багатоповерхівок Маріуполя зруйновані повністю 10
Окупанти обстріляли залізничну станцію: затримуються 17 потягів 13
Влада Маріуполя підтвердила хімічну атаку з російського безпілотника 16
Встановлено особу російського солдата, який зґвалтував немовля 51
На Чернігівщині підірвалось авто: водій загинув 15
Біля Макарова знайшли розстріляне авто: загинуло троє жінок та двоє дітей 19
Прокуратура розслідує обстріл Харкова забороненими снарядами 16
У Бучі в братській могилі знайшли тіло поліцейського 13
Підтверджено загибель 1222 мирних жителів Київщини 19
Війна забрала життя 177 дітей в Україні 10
Євросоюз: Вокзал у Краматорську обстріляла Росія 14
У Маріупольському порту обстріляли єдиний в Україні криголам, загинула людина 21
Окупанти вдарили ракетами по Миргороду 28
У Макарові виявили 132 розстріляних окупантами цивільних 25
Денісова повідомила про групові зґвалтування дітей окупантами 57
Удар по Краматорську: 12 поранених померли в лікарні 21
Близько 100 тисяч людей чекають евакуації з Маріуполя. Росіяни і далі перешкоджають 19

Близько 300 мостів в Україні зруйновані від початку повномасштабної російсько-української війни. Про це під час брифінгу у Медіацентрі «Україна» повідомив Андрій Івко, перший заступник голови «Укравтодору». 

Зараз дорожники займаються відновленням переправ у деокупованих областях України.Зокрема, на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Поки що – наводять тимчасові мости, вже здали в експлуатацію 6 переправ, ще десятки – в процесі будівництва. 

Зокрема, на Київщині:

  • відновили переправу на дорозі Р-02, вона сполучає населені пункти Іванків та Димер;
  • за рекордні 6 днів звели нову тимчасову насипну переправу на трасі Київ-Ірпінь Р-06;
  • відкрили рух переправою на дорозі Р-02 у селі Катюжанка.

Водночас, відновлення потребує міст у Стоянці по трасі Київ-Житомир. За результатами експертизи, опори необхідно повністю демонтувати та зводити нові. 

На Чернігівщині: 

  • тимчасовий міст звели на дорозі Р83, поблизу Сосновська;
  • забезпечено проїзд через понтонну переправу у селі Політрудня на дорозі Н-28 Чернігів-Городня-Сеньківка.

За два дні «Укравтодор» планує відкрити один міст на шляху Р-69 (дорога Київ-Вишгород-Десна-Чернігів), за чотири дні – ще один. 

На Сумщині: 

відновили одну понтонну переправу  на дорозі Н-12.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги