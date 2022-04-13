Близько 300 мостів в Україні зруйновані від початку повномасштабної російсько-української війни. Про це під час брифінгу у Медіацентрі «Україна» повідомив Андрій Івко, перший заступник голови «Укравтодору».

Зараз дорожники займаються відновленням переправ у деокупованих областях України.Зокрема, на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Поки що – наводять тимчасові мости, вже здали в експлуатацію 6 переправ, ще десятки – в процесі будівництва.

Зокрема, на Київщині:

відновили переправу на дорозі Р-02, вона сполучає населені пункти Іванків та Димер;

за рекордні 6 днів звели нову тимчасову насипну переправу на трасі Київ-Ірпінь Р-06;

відкрили рух переправою на дорозі Р-02 у селі Катюжанка.

Водночас, відновлення потребує міст у Стоянці по трасі Київ-Житомир. За результатами експертизи, опори необхідно повністю демонтувати та зводити нові.

На Чернігівщині:

тимчасовий міст звели на дорозі Р83, поблизу Сосновська;

забезпечено проїзд через понтонну переправу у селі Політрудня на дорозі Н-28 Чернігів-Городня-Сеньківка.

За два дні «Укравтодор» планує відкрити один міст на шляху Р-69 (дорога Київ-Вишгород-Десна-Чернігів), за чотири дні – ще один.

На Сумщині:

відновили одну понтонну переправу на дорозі Н-12.