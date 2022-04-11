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Укрпошта більше не випускатиме поштові марки та марковані конверти з літерним номіналом V (тариф вартістю 12 грн для пересилання простих листів масою до 50 г по Україні, найпопулярніший серед тарифів в Україні), а також марки з номіналом Z (еквівалент $1 США для міжнародної доставки листів масою до 50 г). Ці та інші літерні позначення номінальної вартості Укрпошта почала активно використовувати з 2017 р, повідомляє прес-служба компанії.  

Оскільки завдяки старанням росії літери V і Zстали символами нового фашизму і терору, національний оператор прийняв рішення про припинення виготовлення поштових марок і маркованих конвертів з їх використанням і вже розпочав роботи з розробки нових знаків поштової оплати з іншими літерними номіналами. Зважаючи на особливості виготовлення маркованої продукції та технічні можливості підприємств-виробників, розробка нових знаків поштової оплати займе деякий час. Разом з цим, поштові марки і марковані конверти, введені Укрпоштою в обіг до 24.02.2022 р., і далі вважатимуться дійсними для оплати послуг поштового зв’язку - Укрпошта продовжує їх реалізацію у всіх своїх відділеннях та приймання від клієнтів письмової кореспонденції, оплаченої поштовими марками згаданих номіналів. Це пов’язано з потребами  безперебійності поштового обігу, а також задля уникнення збитків державних установ та приватних компаній, що вже придбали згадані знаки поштової оплати для користування послугами поштового зв'язку. 

Знаки поштової оплати,  окрім своєї прямої функції – оплати послуг з пересилання письмової кореспонденції, це й витвори мистецтва, які популяризують нашу країну у світі, зберігаються в колекціях філателістів різних країн, є надбанням Музейного фонду. Серед художніх випусків Укрпошти з номіналами V: поштові марки «Тризуб» 2022 р.в., «Морський тральщик «Черкаси» U311» 2021 р.в., «Монумент Незалежності (2001), Київ» 2021 р.в., «Передова» 2020 р.в., «Вони вистояли! Не витримав бетон!» 2020 р.в., «Слава Україні!» 2019 р.в., марковий аркуш «Збройні сили України. Сухопутні війська» 2021 р.в., серія маркованих конвертів «Героям слава!» тощо, придбати які навіть зараз можна у філателістичному онлайн-магазині Укрпошти.
ForUm

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