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Запрацював тимчасовий міст, який з’єднав Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель із Києвом.

Як повідомив заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко, роботи тривали 5 днів і велися цілодобово.

Понад 50 людей, більш як 40 одиниць техніки — екскаватори, бульдозери, грейдери, навантажувачі, катки — були залучені до процесу відновлення.



Протяжність насипного тимчасового мосту — 245 м, ширина — 9 м. Для його побудови використали понад 9 тис. тонн насипних матеріалів.

Відтепер доставку гуманітарної допомоги та будівельних матеріалів до визволених від російської окупації міст будемо робити швидше.
ForUm

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