Запрацював тимчасовий міст, який з’єднав Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель із Києвом.
Як повідомив заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко, роботи тривали 5 днів і велися цілодобово.
Понад 50 людей, більш як 40 одиниць техніки — екскаватори, бульдозери, грейдери, навантажувачі, катки — були залучені до процесу відновлення.
Протяжність насипного тимчасового мосту — 245 м, ширина — 9 м. Для його побудови використали понад 9 тис. тонн насипних матеріалів.
Відтепер доставку гуманітарної допомоги та будівельних матеріалів до визволених від російської окупації міст будемо робити швидше.
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