Щоб відбудувати зруйнований російськими військами Чернігів, знадобиться щонайменше чотири роки.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

«На відновлення Чернігова знадобиться чотири роки, якщо працювати швидко і мати повний обсяг коштів. Будівництво – три роки, рік – проєкти», – сказав Атрошенко.

З його слів, за такі терміни можна відбудувати місто в оптимальних умовах. Реальність же може бути іншою, бо, наприклад, в Україні наразі немає технологій демонтажу пошкоджених «потужних бетонних будинків», розташованих в оточенні інших багатоповерхівок.

Наразі міська влада систематизує дані про руйнування.

Атрошенко вважає, що формат фіксації завданих місту ушкоджень має бути погоджений на рівні міжнародного експертного середовища, або й із залученням іноземних фахівців. Це потрібно, щоб збитки, завдані комунальним приміщенням, інфраструктурним об'єктам, школам, лікарням, житловим будинкам тощо, були належно оформлені і задокументовані. Щоб вони могли бути використані в міжнародних судах, які визнають росію агресором, а так звану спецоперацію – воєнним злочином. І, відповідно, змусити її компенсувати завдані збитки.

Міським фахівцям знадобиться щонайменше два тижні, щоб здійснити попередню оцінку завданих ворогом руйнувань.

«Війна ще не закінчилася. Вона може повернутися будь-якої хвилини. Опосередковано підтвердження жахіть, які переніс Чернігів, ми бачимо з кількості ящиків від російської зброї після артилерійських і мінометних обстрілів, виявлених при зачистках передмість. Це тисячі снарядів калібру 152, тисячі мін 120-го калібру. Це принесло значні руйнації приватного житла. Найбільше постраждало в усіх напрямках передмістя. У Чернігові значні ушкодження є у сотень багатоповерхівок», – розповів міський голова.

Він уточнив, що серйозних ушкоджень зазнали приблизно 150 багатоповерхових житлових будинків. Пошкоджені комунікації. Ті, що на поверхні, зокрема дроти, знищені на майже 70-100%.

«Немає людей, щоб усе це порахувати, дуже великий обсяг роботи. Збитки величезні – на десятки мільярдів гривень. Тільки щоб перебудувати ТЕЦ треба близько 200-300 млн євро», – сказав Атрошенко.

Міський голова підкреслив, що стан пошкоджених будівель і комунікацій доведеться ретельно вивчати експертам, перш ніж приступати до відновлювальних робіт. Бо, скажімо, щоб ремонтувати комунікації, сховані під проїжджими ділянками, доведеться демонтувати увесь дорожній «пиріг». А кожний будинок, поруч з яким влучила велика авіаційна бомба, зазнав руйнівного впливу на рівні 10-бального землетрусу. Відтак, доведеться вивчати несучі спроможності всіх бетонних конструкцій тощо. Також доведеться оцінювати стан підземних комунікацій.

Раніше Атрошенко заявляв, що внаслідок обстрілів російськими загарбниками Чернігів зруйновано на 70%.

З 24 лютого триває масштабне російське вторгнення в Україну. Агресор обстрілює та руйнує ключові об'єкти інфраструктури, житлові квартали українських міст і сіл.