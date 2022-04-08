Російські військові перешкоджають навіть пішій евакуації мешканців Маріуполя, до якої люди вдаються на власний страх та ризик. Ті ж, кому таки вдається вирватися, розповідають про тисячі загиблих у місті. Про це під час брифінгу у Медіацентрі «Україна» розповіла координаторка дій із гуманітарних коридорів від Офісу президента Тетяна Ломакіна.



«Ті люди, що вириваються з міста, повідомляють, що дуже складно покинути Маріуполь, бо їм перешкоджають російські військові навіть зробити це пішки. На вулицях дуже багато вбитих, які лежать просто неба, і їх ніхто не забирає. Це жахлива ситуація, адже це надзвичайно велика кількість людей, які були вбиті», — сказала Ломакіна.



З її слів, наразі негайної евакуації потребують близько 100 тисяч маріупольців. Крім того, що росіяни не випускають людей, вони ще жодного разу не впустили до міста автобуси із гуманітарною допомогою від України, незважаючи на всі домовленості. Транспорт із ліками та харчами зупиняють ще у Бердянську.

«Україна не може потрапити до міста і надати допомогу пораненим, тим, хто під завалами, чи тим, хто вимагає негайності евакуації». — каже координаторка дій із гуманітарних коридорів.