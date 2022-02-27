также в разделеМир
Компания Google ввела собственные санкции против России 23
Макрон призвал Лукашенко выгнать российские войска с территории Беларуси 28
Словения: ЕС важно пойти "намного дальше", чем жесткие санкции против России 20
Платежная система SWIFT готовится отключать российские банки 14
В Минобороны РФ пугают своих граждан "бандероавтомобилями" 23
Агентство S&P снизило рейтинг России до «мусорного» 48
В Госдуме РФ не исключают объявление конфискации сбережений россиян 198
России отказали в участии на Евровидении-2022 21
Audi, Volkswagen, Porsche Chevrolet прекращают поставки автомобилей в Россию 58
Молдова приняла около 25 тысяч украинцев 20
Назван ключевой признак Омикрона 53
Мадонна поддержала Украину 21
Второй депутат Госдумы призвал остановить войну с Украиной 301
Forbes: Россия может угрожать членам семей украинских военных, если они не сдадутся 38
Байден: США выделяют Украине военную помощь на 600 миллионов 28
В Украину прибыла колонна с боеприпасами из Польши 76
Посольство РФ в Лондоне считает нелегитимными санкции Великобритании 53
Совет Федерации разрешил Путину использовать ВС РФ за рубежом 111

Турция восхищается украинцами, которые отважно защищают свою землю от российского захватчика.

Как передает 24 канал, об этом в своем фейсбуке рассказал украинский и крымскотатарский тележурналист Осман Пашаев.

Пашаев подчеркнул, что Украина вызывает восхищение, которого у турок он не видел ни к кому за 20 лет чтения их медиа. "Cesur Ukraynalılar (джесур украйналилар) – героические украинцы", – написал журналист.

Издание Yeni çağ ("Новая эпоха"), например, все материалы сейчас посвящает именно Украине. "Военную операцию" журналисты этого издания называют "оккупационной операцией России". Основные месседжи: украинцы сопротивляются мощнейшей армии континента.

Погибшей героине Ирине Цвилий посвятили отдельный материал. Пишут там и о каждом незаурядном случае этой войны, как от об уничтоженном русском конвое или подвиге Виталия Скакуна, который взорвал мост в Геническе и погиб. Отдельно – о президенте Зеленском, который за двое суток стал "политической и военной звездой".

"Если читать "Новые сутки", то украинцы выглядят идеально солидарной нацией во главе с мужественным руководством. При этом все знают, что страна демократическая, а против нее диктаторские монстры с порабощенным населением", – подчеркнул Пашаев.

Журналист отметил также, что откровенные поклонники Путина в Турции как-то вообще замолчали. Турки делится на тех, кто однозначно поддерживает Украину и тех, кто считает, что "надо сохранить отношения с обеими сторонами" из-за помидоров, туризма, газа.

По словам Пашаева, Украину в Турции поддерживает не только президент Эрдоган, власть в целом, но и оппозиция.

"Ну и главное – сегодняшние новости начали с примирения Канады с Турцией. После Карабаха армянское лобби добилось эмбарго от Канады по поставкам комплектующих и технологий для турецких беспилотников. Результат Bayraktar в руках украинцев против россиян заставил канадцев полностью возобновить сотрудничество с Анкарой над БПЛА", – подчеркнул Пашаев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги