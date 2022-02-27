В Киеве пассажирам поездов не разрешат покидать территорию вокзала. Об этом сообщает Укрзализныця.

«Шановні пасажири!

У зв’язку з введенням у Києві та області комендантської години до 08:00 понеділка 28 лютого, висадка пасажирів з усіх поїздів у напрямку Києва дозволена без права покинути територію вокзалу.

Посадка на поїзди тільки для пасажирів, що вже перебувають на території вокзалу Київ-Пасажирський.

Усі зони очікування відкриті для пасажирів.

Просимо враховувати це при плануванні поїздки», - говорится в сообщении.