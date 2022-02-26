Так, з Київського вокзалу до або через Львів поїзди відправлятимуться за наступним графіком:
14:00 - додатковий поїзд №915 до Львова
15:02 - поїзд №55 до Рахова
16:50 - поїзд №249 до Чернівців
17:00 - додатковий поїзд до Ужгорода
17:12 - поїзд №13 до Солотвино
18:30 - поїзд №81 до Ужгорода
19:06 - поїзд №43 до Івано-Франковська
19:48 - поїзд №95 до Рахова
20:05 - поїзд №29 до Ужгорода
20:12 - поїзд №49 до Трускавця
20:21 - поїзд №57 до Ворохти
20:21 - поїзд №59 до Чопа
22:22 - поїзд №7 до Чернівців
22:37 - поїзд №91 до Львова
Просимо пасажирів зберігати спокій на об'єктах інфраструктури залізниці та очікувати наступного рейсу для евакуації з Києва.
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