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Так, з Київського вокзалу до або через Львів поїзди відправлятимуться за наступним графіком:

14:00 - додатковий поїзд №915 до Львова

15:02 - поїзд №55 до Рахова

16:50 - поїзд №249 до Чернівців

17:00 - додатковий поїзд до Ужгорода

17:12 - поїзд №13 до Солотвино

18:30 - поїзд №81 до Ужгорода

19:06 - поїзд №43 до Івано-Франковська

19:48 - поїзд №95 до Рахова

20:05 - поїзд №29 до Ужгорода

20:12 - поїзд №49 до Трускавця

20:21 - поїзд №57 до Ворохти

20:21 - поїзд №59 до Чопа

22:22 - поїзд №7 до Чернівців

22:37 - поїзд №91 до Львова

Просимо пасажирів зберігати спокій на об'єктах інфраструктури залізниці та очікувати наступного рейсу для евакуації з Києва.
ForUm

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