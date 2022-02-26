В зоне отчуждения Чернобыльской атомной станции, которую захватили российские оккупационные войска, 25 февраля зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения. Как пишет ГОРДОН, об этом в Facebook сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины.

Такие колебания показателей датчиков АСКРО специалисты Экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли", – отметили в релизе.

Состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС остается без изменений.

Специалисты рассказали в комментарии "1+1", что опасности для жизни людей пока нет.

"Эта пыль осядет и останется на территории той же зоны отчуждения. Но пыль осядет также на колесах и траках техники и частично будет вынесена за пределы зоны отчуждения", – пояснили эксперты.

Зона выполняет барьерную функцию, сохраняя радионуклиды в своих пределах. Военная техника это разрушает. В публикации отметили, что оккупанты надышатся радиоактивной пыли, "вывозя ее в легких и на слизистых, откуда смыть ее почти невозможно".

Специалисты посоветовали украинцам, не подходить к технике и не прикасаться к ней, а также запастись водой, потому что радиокативная пыль будет смываться дождем, часть ее попадет в колодцы и систему водоснабжения.

24 февраля оккупанты захватили ЧАЭС.

"После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфаймента и хранилища ядерных отходов неизвестно", – сказал Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По данным МВД, оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси. Советник главы МВД Антон Геращенко писал, что военнослужащие Нацгвардии, которые охраняют хранилище радиоактивных отходов, оказывают ожесточенное сопротивление агрессору.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские военнослужащие "отдают жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась".