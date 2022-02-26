Васильків у Київській області: бої, що тривали всю ніч, закінчуються.
Місто залишається під контролем українських військових, повідомила міська голова Наталія Баласинович.
«Російські десантники висадились з парашутами на полях, лісах і селах нашої громади. Найстрашніше було на вулиці Декабристів, там були бої, вулиця палала. Вони мріяли захопити наш аеродром, щоб розмістити свої бойові частини, але наша 40 бригада потужна і відбила атаку».
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