Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица вступила в фазу обороны. Он призвал киевлян быть бдительными, осторожными и без необходимости не покидать дома или укрытия.

«Информирую вас о ситуации в Киеве и действиях городских властей в условиях российской агрессии и военного положения в столице. Ситуация сложная и напряженная. Сегодня российская армия атаковала Киев. После четырех утра ракетные удары нанесли по жилым кварталам Киева. В результате попадания обломков ракеты сильно пострадал жилой дом на улице Кошица, 7-А. Ранения получили четверо жителей дома. Также из-за наезда российской бронетехники, на частное авто на Оболони пострадал мирный житель – пожилой мужчина. Он находится в реанимации в больнице скорой помощи в тяжелом состоянии, – сказал мэр. – В связи с приближением активных боевых действий городские власти обращаются к жителям Оболонского района не выходить на улицы».

По словам мэра, столица вступила в фазу обороны. «Город вступил в фазу обороны. Сейчас в некоторых районах столицы раздаются выстрелы и взрывы. Украинские военные обезвреживают диверсионные группы россиян. Враг уже в Киеве. Мы должны удержать столицу, которую враг хочет поставить на колени и уничтожить!» – подчеркнул Кличко.

По его словам, все, кто может защищать город, должны присоединяться и сопротивляться – помогать украинским воинам.

«Украинская армия держит оборону вокруг Киева. Ситуация сложная. Но мы верим в наши вооруженные силы», - сказал он.

Кличко отметил, что в случае воздушной тревоги и включения сирен – подземные станции открыты для укрытия жителей в любое время суток.

Вместе с тем, мэр Киева призвал киевлян сделать запасы воды, еды и вещей первой необходимости. Подготовить теплые вещи, пледы – для того чтобы брать их на время пребывания в укрытиях.