Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург призывает жителей столицы рассмотреть возможность стать донором крови.

Она отметила, что на сегодняшний день в учреждениях здравоохранения есть необходимые запасы донорской крови и ее компонентов.

«Однако, учитывая ситуацию, в стране нужно активизировать их пополнение. И рассчитывать в этом, в первую очередь, мы можем именно на вас – небезразличных сознательных киевлян!» – подчеркнула директор профильного Департамента.

Стать донором может быть любой дееспособный гражданин Украины старше 18 лет, прошедший соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Министерством здравоохранения Украины.

Для сдачи крови необходимо обратиться в определенный пункт, иметь при себе паспорт, или другой документ, удостоверяющий личность, а также очень желательно к этому правильно подготовиться.

Согласно советам специалистов, перед дачей крови или ее компонентов донор должен соблюдать определенные правила:

за 72 часа не следует принимать лекарства, разжижающие кровь (аспирин, аналгин);

за 48 часов нельзя употреблять алкогольные напитки;

за 2 часа до донации воздержаться от курения;

перед донацией нужно принимать легкую пищу (воздержаться от употребления жареного, острого, соленого, копченого, исключить из рациона бананы, яйца, молочные продукты и масло).

«По необходимым обследованиям – на ВИЧ, гепатит С, гепатит В, сифилис, определение группы крови и резус–фактору – это все сделают бесплатно», – отметила Гинзбург.

В Киеве сдача крови происходит в Киевском городском центре крови по адресам:

ул. Максима Берлинского, 12 (с 8.00 – 16.00) – заготовка донорской крови и компонентов крови: плазма, тромбоциты (правобережная часть города);

ул. Николая Пимоненко, 8 (с 8.00 – 16.00) – заготовка донорской крови (правобережная часть города);

ул. Петра Запорожца, 26 (с 8.00 – 16.00) – заготовка донорской крови (левобережная часть города).

Кровь можно сдать без предварительной записи.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 044-465-43-63 (Пимоненко, 8); 093-158-47-55 (Петра Запопожца, 26); 093-199-34-16 (Берлинского, 12).