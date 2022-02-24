Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург призывает жителей столицы рассмотреть возможность стать донором крови.
Она отметила, что на сегодняшний день в учреждениях здравоохранения есть необходимые запасы донорской крови и ее компонентов.
«Однако, учитывая ситуацию, в стране нужно активизировать их пополнение. И рассчитывать в этом, в первую очередь, мы можем именно на вас – небезразличных сознательных киевлян!» – подчеркнула директор профильного Департамента.
Стать донором может быть любой дееспособный гражданин Украины старше 18 лет, прошедший соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Министерством здравоохранения Украины.
Для сдачи крови необходимо обратиться в определенный пункт, иметь при себе паспорт, или другой документ, удостоверяющий личность, а также очень желательно к этому правильно подготовиться.
Согласно советам специалистов, перед дачей крови или ее компонентов донор должен соблюдать определенные правила:
- за 72 часа не следует принимать лекарства, разжижающие кровь (аспирин, аналгин);
- за 48 часов нельзя употреблять алкогольные напитки;
- за 2 часа до донации воздержаться от курения;
перед донацией нужно принимать легкую пищу (воздержаться от употребления жареного, острого, соленого, копченого, исключить из рациона бананы, яйца, молочные продукты и масло).
«По необходимым обследованиям – на ВИЧ, гепатит С, гепатит В, сифилис, определение группы крови и резус–фактору – это все сделают бесплатно», – отметила Гинзбург.
В Киеве сдача крови происходит в Киевском городском центре крови по адресам:
ул. Максима Берлинского, 12 (с 8.00 – 16.00) – заготовка донорской крови и компонентов крови: плазма, тромбоциты (правобережная часть города);
ул. Николая Пимоненко, 8 (с 8.00 – 16.00) – заготовка донорской крови (правобережная часть города);
ул. Петра Запорожца, 26 (с 8.00 – 16.00) – заготовка донорской крови (левобережная часть города).
Кровь можно сдать без предварительной записи.
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 044-465-43-63 (Пимоненко, 8); 093-158-47-55 (Петра Запопожца, 26); 093-199-34-16 (Берлинского, 12).
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