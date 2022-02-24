В связи с агрессией Российской Федерации на территории Украины полиция ужесточила меры по обеспечению правопорядка на улицах сел и городов государства. Полицейские наряды обеспечивают безопасность и публичный порядок.
В то же время правоохранители обращают внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лиц с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102.
Также просим всех гражданских граждан не выходить на улицу в форменной или тактической одежде.
Напомним, ранее Глава Национальной полиции Украины поднял личный состав органов и подразделений ведомства по боевой тревоге. Полицейские охраняют правопорядок, а также просят граждан сохранять спокойствие и доверять только официальную информацию.
Также Глава Нацполиции отдал приказ о выдаче оружия ветеранам органов внутренних дел, изъявивших желание защищать Украину от вооруженной агрессии РФ.
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