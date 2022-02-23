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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, угрожая президенту РФ Владимиру Путину, заявил, что шотландская гвардия «надрала задницу» царю в Крыму в 1853 году и «мы всегда можем сделать это снова».

Об этом сообщает Новое время  со ссылкой на The Guardian.

По словам министра, Великобритания имеет тысячу человек в резерве для реагирования на кризис.

«Шотландская гвардия надрала задницу царю Николаю I в 1853 году в Крыму — мы всегда можем сделать это снова. Царь Николай I совершил ту же ошибку, что и Путин… у него не было ни друзей, ни союзов», — сказал Уоллес.
ForUm

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