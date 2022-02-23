Происходящие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей события не подпадают под определение геноцида, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщается на сайте организации.

«Геноцид – это преступление, имеющее четкое определение, и использовать это определение следует в соответствии с международным правом. Я думаю, это не тот случай», – сказал Гутерриш.

Он добавил, что ООН не считает миротворцами российских военнослужащих, вошедших на территорию, контролируемую группировками «ДНР» и «ЛНР», передает Радио Свобода.

«Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не беспристрастные миротворцы. Они вообще не миротворцы», – сказал генеральный секретарь ООН.

Гутерриш призвал Россию полностью соблюдать Устав ООН: «Принципы Устава ООН – это не меню a la carte. Их нельзя применять выборочно. Государства-члены ООН приняли их все и должны придерживаться всех».

Как сообщал ForUm, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании самопровозглашенных образований «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

В телеобращении Путин заявил, что Украина в современных ее границах была по сути создана Лениным и большевиками, у нее никогда не было традиции собственной государственности, а после «госпереворота» 2014 года она перешла под внешнее управление. В завершении своей речи он потребовал «от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве», «незамедлительно прекратить боевые действия».

22 февраля Госдума и Совет федерации ратифицировали договоры о «дружбе и сотрудничестве» с группировками «ДНР». Кроме того, Совет федерации разрешил ввести туда российские войска.

США, Евросоюз, Великобритания, Германия, а также Япония, Австралия и Канада ввели санкции против России из-за новой эскалации агрессии против Украины.