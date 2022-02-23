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В районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и прилегающих к морскому побережью вводятся дополнительные временные режимные ограничения, сообщила пресс-служба ГПСУ.

Так, среди ограничений:

  • пребывание в пограничье в ночное время;
  • выход любых плавсредств из пунктов базирования;
  • движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущих к государственной границе.

Также режимные мероприятия введены относительно пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, полеты легкомоторных и беспилотных летальных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава и объектов Госпогранслужбы Украины, и передвижение по берегу или льду пограничных водоемов.

Ознакомиться с действующими режимными ограничениями можно на сайте ГПСУ в разделе «О ведомстве/структуре» по ссылкам на соответствующий пограничный отряд.
ForUm

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