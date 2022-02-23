В Киеве совершили нападение на ветерана украинско-российской войны и журналиста интернет телевидения «ВБТ» Алексея Середюка. Заказчиком резни называют владельца сети обменников Money 24 Андрея Смирнова.

Об этом пишет Информатор.

Сообщается, что напали два человека кавказской внешности и пытались зарезать ветерана Алексея Середюка.

После случившегося, Алексей Середюк вышел в прямой ефир в facebook и сообщил о подробностях инцидента и назвал заказчика покушения.

Заказчиком покушения Алексей назвал владельца и руководителя сетью обменников Money 24 - его зовут Андрей Смирнов. Раньше о котором писали журналисты.

На фото собственник сети обменников Money 24 Андрей Смирнов

Как сообщает информационное агентства «АПСИ», Андрей Викторович Смирнов до сих пор имеет бизнес на оккупированных территориях и принимал участие в финансировании коммунистической партии. Сейчас Смирновым заинтересовались правоохранительные органы и рассматривают его как претендента на санкции СНБО. Говорят, что дело о стрельбе в центре Киева находится на контроле в самых высоких кабинетах, а самого Смирнова хотят показательно наказать за валютную конвертацию и финансирование терроризма в Украине с помощью финансовых махинации с криптовалютой.

«Смирнов по всем критериям подходит для публичной казни. Он малоизвестен и не публичен, занимается сомнительными операциями с криптовалютами, сотрудничает с криминальными авторитетами, связан с оккупированными территориями и с коммунистической партией. Также его фамилия может быть внесена в санкционный список СНБО, чтобы был прецедент по другим подобным деятелям. Поэтому владелец Money24 является чуть ли не идеальным кандидатом для власти на роль жертвы», - сообщают журналисты.