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Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине отреагировало на слова президента России Владимира Путина о создании Украины Лениным публикацией в твиттере фото с украинскими храмами и болотом на месте Москвы.

 

 

Так, на картинке изображена Десятинная церковь в 966 году в Киеве, Софийский собор, основанный в 1011 году, Выдубицкий монастырь – в 1070 году. В то время на месте Москвы – болото.

Ситуация в Москве не изменилась и в 1108 году, когда в Киеве построили Михайловский Златоверхий монастырь.

Напомним, перед признанием так называемых «ДНР» и «ЛНР» Путин зачитал почти часовую речь, в которой заявил, что Украину как государство якобы создал Владимир Ленин, а самой Украине большевики щедро «нарезали» русские земли.
ForUm

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