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Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди назвал невозможным отправку военнослужащих сил ОДКБ в «Луганскую и Донецкую народные республики».

«Нет, это невозможно, потому что устав ОДКБ строго ограничивает применение военных и миротворческих сил. Они могут применяться только на пространстве ОДКБ», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает Интерфакс.

Он напомнил, что сценарий размещения миротворцев ОДКБ на Донбассе комментировал генсек ОДКБ Станислав Зась и назвал это «гипотетическим вопросом».

«То есть, практически это невозможно, - сказал Тлеуберди. - Для возможного направления нужна, естественно, резолюция и соответствующий мандат Совета безопасности ООН. Но, как вы знаете, у ООН есть свои миротворческие силы и поэтому в практической плоскости этот вопрос не стоит».

Глава МИД добавил, то не исключает эвакуации казахстанских дипломатов и граждан из Киева.

«Наше посольство в Киеве сейчас полностью работает, оно на связи с нашими гражданами в Украине. Естественно, рассматриваются пути их возможной эвакуации, поэтому в случае каких-либо военных действий просим наших граждан срочно связываться с нашим посольством в Киеве», - сказал он.

Официальная позиция Казахстана по признанию Россией «ДНР» и «ЛНР» будет выработана на заседании Совбеза Казахстана, добавил министр.

«Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается. Сейчас в ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию, - сказал Тлеуберди журналистам. - Должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Луганской и Донецкой народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН».

Он призвал мировое сообщество к дипломатическому урегулированию ситуации.

«Да, понятно, что ситуация сейчас ухудшается, напряжение растет и поэтому Казахстан готов и призывает все международное сообщество к применению дипломатических усилий по разрешению», - сказал глава МИД.
ForUm

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