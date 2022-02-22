также в разделеОбщество
Группа «Kalush Orchestra» представит Украину на Евровидении 10
«Впереди тяжелые испытания. Будут потери»: Резников обратился к украинским военным 46
Почти половина украинцев готова воевать или помогать армии в случае вторжения 56
В «ЛНР» потребовали вывести украинские войска из Луганской области 136
США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить после вторжения 50
ОГП открыл дело в связи с призывами изменения границ Украины на совбезе РФ 52
Переехавшие из Киева во Львов дипломаты США будут ночевать в Польше 27
Количество новых случаев COVID-19 в Украине пошло на спад 44
В Украине усилили охрану подземных хранилищ газа 48
Весна пришла в Киев еще 6 февраля, зима была рекордно короткой 18
СБУ разоблачила священника, агитировавшего за «русскую весну» 92
На дорогах заработали еще 24 комплекса автофиксации нарушений ПДД 16
Укрпочта запустила переводы по номеру телефона 22
Абхазия обещает помощь боевикам ОРДЛО 42
Интеллигенция России опубликовала открытое письмо поджигателям войны: «Вы будете прокляты!» 288
Усиленный режим службы полиции продлен до 26 февраля 37
«Когда луна скрылась за облаками, я поплыл на берег». История похищения и бегства судьи Чауса из первых уст 71
Польша призвала своих граждан покинуть юго-восточные регионы Украины 42

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) из-за вывоза украинцев за границу, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 16 февраля 2022 года, в условиях продолжающегося международного вооруженного конфликта, при отсутствии реальной опасности для населения и веских оснований военного характера, преступным руководством оккупационной администрации РФ принято решение о принудительном перемещении жителей временно неподконтрольной украинским властям территории. При этом гражданам, незаконно вывезенным в другое государство, не предоставили достойных условий проживания.

Кроме того, 19 февраля 2022 года оккупантами РФ начата принудительная мобилизация мирных граждан, в том числе несовершеннолетних, для участия в военных действиях против Украины.

«Указанные действия противоречат положениям Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Гаагской конвенции о законах и обычаях войны на суше, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Всеобщей декларации о правах человека, Конвенции о правах ребенка, Европейской конвенции о праве детей и Закон Украины «Об охране детства» и ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполе) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги