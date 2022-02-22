При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) из-за вывоза украинцев за границу, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 16 февраля 2022 года, в условиях продолжающегося международного вооруженного конфликта, при отсутствии реальной опасности для населения и веских оснований военного характера, преступным руководством оккупационной администрации РФ принято решение о принудительном перемещении жителей временно неподконтрольной украинским властям территории. При этом гражданам, незаконно вывезенным в другое государство, не предоставили достойных условий проживания.

Кроме того, 19 февраля 2022 года оккупантами РФ начата принудительная мобилизация мирных граждан, в том числе несовершеннолетних, для участия в военных действиях против Украины.

«Указанные действия противоречат положениям Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Гаагской конвенции о законах и обычаях войны на суше, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Всеобщей декларации о правах человека, Конвенции о правах ребенка, Европейской конвенции о праве детей и Закон Украины «Об охране детства» и ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполе) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.