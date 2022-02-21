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«Республики» Донбасса нуждаются в финансовой, военной и моральной помощи со стороны РФ, заявил официальный представитель «народной милиции ДНР» Эдуард Басурин.

«В первую очередь все-таки моральная (помощь), финансовая, тоже я бы не отказался, военная - тоже необходима, по разным направлениям»,- сказал Басурин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает Интерфакс.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти «ДНР» и «ЛНР» объявили эвакуацию женщин и детей в Россию. Также в «республиках» объявлена всеобщая мобилизация.

Украина не имеет никакого отношения к обстрелам, о которых заявляет российская сторона, подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
ForUm

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