Украина не имеет никакого отношения к обстрелам, о которых заявляет российская сторона, подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Наши военные могут вести огонь в ответ только в случае, если есть угроза жизни нашим военным. Мы не ведем обстрелы, мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения. Мы предупреждали, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать все, что угодно и мы к этому готовы», - сказал он на брифинге в рамках форума «Безопасные и состоятельные громады будущего» в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос о заявлениях со стороны России об обстрелах со стороны Украины, в частности, пункта пропуска в Ростовской области.

Данилов подчеркнул, что власти полностью понимают, что происходит с безопасностью и готовы к вызовам, а также отметил, что спровоцировать Украину на активные действия не выйдет, передает Интерфакс-Украина.