Усиленный режим несения службы полицейскими в Украине продлен до 26 февраля, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Глава Нацполиции подчеркнул: «В настоящее время сложный период активной фазы гибридной войны против Украины. И полиция работает единым механизмом с другими правоохранительными органами, чтобы противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране».

В минувшие выходные полиция совместно с Нацгвардией усилили охрану и пропускной режим на территории зоны ЧАЭС.

«Также около 2 тысяч полицейских охраняют 245 объектов критической инфраструктуры в государстве», - подчеркнул он.

Клименко отметил: «Конечно, усиленный режим несения службы – это большая нагрузка для полицейских. И мы стараемся скорректировать графики дежурств таким образом, чтобы у полицейских было время на отдых».

Глава Нацполиции заверил, что каждый полицейский понимает важность своей службы и добросовестно выполняет свои обязанности ради спокойствия и правопорядка внутри страны.

При этом Клименко сообщил, что по итогам работы в усиленном режиме на минувшей неделе уровень преступности в Украине снизился в среднем на 15%.