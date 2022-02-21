также в разделеОбщество
На дорогах заработали еще 24 комплекса автофиксации нарушений ПДД 7
Укрпочта запустила переводы по номеру телефона 15
Абхазия обещает помощь боевикам ОРДЛО 15
Интеллигенция России опубликовала открытое письмо поджигателям войны: «Вы будете прокляты!» 42
«Когда луна скрылась за облаками, я поплыл на берег». История похищения и бегства судьи Чауса из первых уст 42
Польша призвала своих граждан покинуть юго-восточные регионы Украины 31
Минздрав: Ситуация с COVID-19 в Украине улучшается 34
ГПСУ опровергла очередной фейк РФ об украинской ДРГ на границе 60
CIT: Характер движения российской техники у границ Украины изменился, похоже на формирование боевых порядков 719
Саакашвили объявил очередную голодовку в тюрьме 12
Резников: Находящихся в Беларуси российских военных недостаточно для нападения на Киев 26
В «Л/ДНР» заявили, что нуждаются в военной помощи со стороны РФ 24
ФСБ заявила о попадании украинского снаряда в погранпункт, ГПСУ опровергает 111
CNN: Новые спутниковые снимки свидетельствуют об активности войск РФ возле Украины 979
Данилов: ВСУ не причастны к обстрелам Донбасса 94
Ткаченко о ситуации в ОРДЛО: Разоблачили ряд фейков и получили темник пропагандистов 47
CERT-UA предупреждает о возможных кибератаках 22 февраля 26
В «ЛНР» решили мобилизовать мужчин старше 55 лет 33

Усиленный режим несения службы полицейскими в Украине продлен до 26 февраля, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Глава Нацполиции подчеркнул: «В настоящее время сложный период активной фазы гибридной войны против Украины. И полиция работает единым механизмом с другими правоохранительными органами, чтобы противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране».

В минувшие выходные полиция совместно с Нацгвардией усилили охрану и пропускной режим на территории зоны ЧАЭС.

«Также около 2 тысяч полицейских охраняют 245 объектов критической инфраструктуры в государстве», - подчеркнул он.

Клименко отметил: «Конечно, усиленный режим несения службы – это большая нагрузка для полицейских. И мы стараемся скорректировать графики дежурств таким образом, чтобы у полицейских было время на отдых».

Глава Нацполиции заверил, что каждый полицейский понимает важность своей службы и добросовестно выполняет свои обязанности ради спокойствия и правопорядка внутри страны.

При этом Клименко сообщил, что по итогам работы в усиленном режиме на минувшей неделе уровень преступности в Украине снизился в среднем на 15%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги