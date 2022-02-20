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Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что российский газопровод Северный поток-2 необходимо включить в санкционный пакет на тот случай, если РФ решит вновь вторгнуться в Украину.

Как пишут Факты, об этом он заявил на Мюнхенской конференции безопасности-2022 в субботу, 19 февраля.

«Президент Путин использует газ как оружие, поэтому мы упорно выступаем за то, чтобы Северный поток-2 не запускался как новая газовая система. Но также нужно отключить Северный поток-1», – настаивает Моравецкий.

Он добавил, что Украина и ее газовая система способны пропускать через себя до 130 млрд кубов газа, тогда как оба Северных потока вместе – всего 100 млрд кубов.

«Поэтому их можно легко заменить. И Путин не сможет так легко атаковать Украину, если он хотя бы частично будет зависим от выполнения его контрактов и поставок газа через Украину. Такова была ситуация до строительства Северного потока-1. И поэтому хотя бы Северный поток-2 должен быть частью санкционного пакета», – сказал премьер Польши.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что в случае российского вторжения в Украину газопровод Северный поток-2 может попасть под санкции Запада.
ForUm

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