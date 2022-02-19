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Останніми роками в Україні спостерігається тенденція зменшення кількості зимових опадів. Все частіше почали випадати змішані опади – не лише сніг або мокрий сніг, але деколи й дощ.

Така різноманітність має не надто позитивні наслідки як для посівів, так і загалом для гідрологічної ситуації в країні, про що повідомила очільниця відділу агрометеорології Гідрометеоцентру України Тетяна Адаменко, пише agronews.ua.

“Цьогоріч запаси ґрунтової вологи також нижчі, ніж хотілося б, особливо у південних регіонах. Це обумовлено дефіцитом опадів у січні та першій декаді лютого”, – розповіла Адаменко.

Вона прогнозує, що у північно-східних та північно-західних областях 17-18 лютого та в останні дні місяця пройдуть незначні опади, тоді як у південних та східних регіонах опадів не передбачається. Тому сівбу краще планувати чим раніше, поки ґрунт має запаси вологи, а температури зазвичай холодного в цю пору періоду значно вищі за норму.

За прогнозами, цьогоріч весна розпочнеться майже на місяць раніше, ніж в середньому за багато останніх років. Проте не варто очікувати дуже теплого березня, оскільки весняні приморозки ще обов’язково повернуться, якщо не у квітні, то у травні.
ForUm

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