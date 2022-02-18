При президентстве Владимира Зеленского Украина как страна потеряла все признаки суверенитета. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук после заседания Киевского апелляционного суда.

"В отношении СМИ популярных, таких, как "Шарий. нет", "Страна.ua", в отношении журналистов, в отношении руководителя "Страны.ua" Гужвы, в отношении многих политиков, в отношении людей, которые без суда и следствия обвиняются в тяжких преступлений и в отношении них водятся санкции, которые противоречат закону о санкциях в Украине, так как они не могут выноситься в отношении физических лиц – граждан Украины и не могут выноситься в отношении юридических лиц Украины", - сказал он.

По его словам, "это только краткий перечень тех преступных действий, которые осуществляются Зеленским и его окружением в отношении украинских граждан и Украины в целом как независимого суверенного государства, которое при нем потеряло все эти качества суверенитета и независимости, и внешнее управление, которое было введено в 2014 году при Порошенко, оно продолжилось, усилилось и концентрировалось уже при власти Зеленского".

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия, говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом, и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней – депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер – также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.