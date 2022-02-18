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Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на конференц-колле спросили, как спит Владимир Путин на фоне нынешнего обострения на Донбассе.
«Спокойно», - ответил Песков.

На дополнительный вопрос, как спит пресс-секретарь президента, он ответил: «Не менее спокойно». Затем, после небольшой паузы добавил: «Но чутко», передает Интерфакс.

На этом же брифинге Песков сказал, что эскалация на Донбассе потенциально представляет большую опасность и в связи с этим вызывает тревогу в Кремле.

На просьбу прокомментировать слова президента США Джо Байдена о том, что информацию о ситуации в Донбассе ему предоставляют 17 разведслужб США, Песков сказал: «Да, их в США очень много различных (разведслужб). В России у президента с этим все хорошо. У нас не так много, но действуют они не менее эффективно».

На вопрос, какими источниками пользуется Путин, чтобы отслеживать ситуацию на Донбассе, Песков ответил, что их множество и они позволяют составлять «реальную картину положения дел».

Напомним, оккупанты в четверг обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую, один из снарядов попал в детский сад.
ForUm

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