также в разделеПолитика
Джонсон: Угоди між РФ та Україною буде недостатньо для зняття з Росії британських санкцій 7
Помощник Путина: Деэскалация под Киевом и Черниговом не означает прекращения огня 15
Київ закликав Будапешт не втягувати Україну у внутрішні справи Угорщини 9
Сійярто обурився постом співвітчизника про співчуття Україні 23
РФ заявила, що кардинально скоротить воєнну активність на двох напрямках 24
В РФ заявили, что делают два шага для деэскалации в Украине 41
Україна пропонує підписати міжнародний договір про гарантії безпеки 18
При ОП група експертів аналізуватиме дотримання застосованих проти РФ санкцій 7
Пєсков: Немає оплати – немає газу 62
Песков заявил, что Россия не намерена атаковать страны НАТО 64
Зеленський: Росія вже заслуговує на нафтове ембарго 16
В Стамбуле стартовали украинско-российские переговоры 18
Кулеба прокоментував слова Путіна про «я їх знищу» 54
Financial Times: РФ на переговорах більше не вимагає «денацифікації» України 111
МИД Франции: Если не помочь Мариуполю, это будет коллективная вина 26
ОПЗЖ приостановила свою деятельность 58
Мирні переговори Україна-РФ у Туреччині розпочнуться у вівторок 8
«Вернитесь туда, с чего все началось!» Главное из «запрещенного» интервью Зеленского российским журналистам 197

Російські медіа, використовуючи скандальних прокремлівських «західних експертів», почали поширювати інформацію про те, що «можуть пройти роки, перш ніж скандал із біолабораторіями та біозброєю США набере реальної сили». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

«Для виконання ролі «західного експерта» російські медіа не знайшли нікого кращого за американського екс-дипломата Дж. Майкла Спрінгмана, відомого американського друга путіна. Чотири роки тому Спрінгман втрапив у скандал, коли опублікував образливу карикатуру про «друзів» США, в якій Україну порівняв з екскрементами», - нагадали в центрі.

Зміна риторики може свідчити про те, що росія не змогла вигадати докази того, що у біолабораторіях на території України розробляли зброю масового ураження.

А використання всесвітньовідомих скандальних друзів путіна у якості «західних експертів» може свідчити про те, що росія не має нових ресурсів для створення більш переконливої пропаганди.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги