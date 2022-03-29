Російські медіа, використовуючи скандальних прокремлівських «західних експертів», почали поширювати інформацію про те, що «можуть пройти роки, перш ніж скандал із біолабораторіями та біозброєю США набере реальної сили». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
«Для виконання ролі «західного експерта» російські медіа не знайшли нікого кращого за американського екс-дипломата Дж. Майкла Спрінгмана, відомого американського друга путіна. Чотири роки тому Спрінгман втрапив у скандал, коли опублікував образливу карикатуру про «друзів» США, в якій Україну порівняв з екскрементами», - нагадали в центрі.
Зміна риторики може свідчити про те, що росія не змогла вигадати докази того, що у біолабораторіях на території України розробляли зброю масового ураження.
А використання всесвітньовідомих скандальних друзів путіна у якості «західних експертів» може свідчити про те, що росія не має нових ресурсів для створення більш переконливої пропаганди.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время