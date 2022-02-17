В Киеве 20 февраля подведут итоги благотворительной акции Украинской Православной Церкви «Сретенская свеча», которая проводилась в Международный день онкобольного ребенка.
Как сообщил Центру информации УПЦ инициатор акции, настоятель столичного храма преподобного Феодора Освященного протоиерей Петр Семащук, цель благотворительной акции - сбор средств на лечение онкобольных детей.
Средства от каждой приобретенной свечи в киевских храмах в день Сретения Господнего будут пожертвованы на лечение маленьких пациентов онкогематологического отделения Киевской областной клинической больницы и онкологического отделения Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».
«В этом году благотворительная акция «Сретенская свеча» юбилейная - нам 5 лет. Наша главная задача - привлечь внимание к проблемам онкобольных детей. Они очень уязвимы и нуждаются в поддержке. Также очень важно дать возможность людям, христианам сделать доброе дело. Делаем все для того, чтобы человек не искал, как ему помочь детям, а пришел к нам и поделился своей частью тепла, любви и заботы», - отметил протоиерей Петр Семащук.
Завершит акцию «Стретенская свеча» 20 февраля благотворительный концерт в театре «Серебряный остров» (ул. Платона Майбороды, 8), во время которого будут подведены итоги акции. Начало в 14.00.
Культурно-просветительский центр «Киевский Иерусалим» при киевском храме в честь преподобного Феодора Освященного проводит благотворительную акцию «Сретенская свеча» с 2017 года.
В прошлом году было собрано более 30 тыс гривен для помощи онкологическому отделению Киевской областной клинической больницы.
Поддержать благотворительную акцию для онкобольных детей можно, перечислив средства по реквизитам.
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