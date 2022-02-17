В 6,44 километрах от границы с Украиной через реку Припять в Беларуси развернули понтонный мост, сообщает Милитарный со ссылкой на спутниковые снимки.

Это территория Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, то есть Чернобыльская зона отчуждения.

Развертывание понтонно-мостового парка в такой близости к украинской границе заметили OSINT исследователи (разведка на основе открытых источников, – ред.).

Пока неизвестно, военные России или Беларуси развернули этот мост.

15 февраля IntelDoge опубликовал в Twitter спутниковые снимки с сервиса по координатам 51.5327, 29.86593, на них зафиксированы работы на почве с обеих сторон реки Припять.

Спутниковые снимки, показанные пользователем ameliairheart, уже фиксируют развернутый понтонный мост через реку Припять:

В перечне участков местности для совместных оперативных учений «Союзная решимость – 2022» территория заповедника не значится.