также в разделеОбщество
Суспильне предложит Kalush Orchestra представить Украину на Евровидении
Зеленский на катере вышел в Азовское море 15
В РФ заявили об обнаружении массовых захоронений на Донбассе 29
Оргкомитет нацотбора на Евровидение дисквалифицировал Алину Паш 31
Трем лицам вручили подозрения в нападении на журналистов Украинской правды 10
Разведка не подтверждает отвод российских войск 23
Семья погибшей Хатчинс подала в суд на Болдуина 128
СМИ нашли у тещи нового главы ГосЧС недвижимости на миллионы 51
Набсовет Суспильного проведет заседание по ситуации с нацотбором на Евровидение 74
Вещи погибшего в ДТП с кортежем Ярославского «нашлись», полиция ищет, кто их подбросил 64
Бойцов терробороны смогут перебрасывать из одной области в другую 27
В Крыму вынесли приговор журналисту Есипенко 35
В стриме Reuters Сытника «выдвинули» в президенты 209
На Закарпатье лесничий организовал незаконную вырубку деревьев на 5 млн 62
DDоS-атака на банки и госсайты 15 февраля была самой масштабной в истории 23
Алина Паш отказалась участвовать в Евровидении 78
На Ривненской таможне выявили масштабную схему по «растаможке» авто с участием руководства чиновников МВД и нардепа от «Слуг народа» 89
Скандал на нацотборе: Паш намекнула, что могла подать поддельную справку 54

В 6,44 километрах от границы с Украиной через реку Припять в Беларуси развернули понтонный мост, сообщает Милитарный со ссылкой на спутниковые снимки.

Это территория Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, то есть Чернобыльская зона отчуждения.

Развертывание понтонно-мостового парка в такой близости к украинской границе заметили OSINT исследователи (разведка на основе открытых источников, – ред.).

Пока неизвестно, военные России или Беларуси развернули этот мост.

15 февраля IntelDoge опубликовал в Twitter спутниковые снимки с сервиса по координатам 51.5327, 29.86593, на них зафиксированы работы на почве с обеих сторон реки Припять.

Спутниковые снимки, показанные пользователем ameliairheart, уже фиксируют развернутый понтонный мост через реку Припять:

В перечне участков местности для совместных оперативных учений «Союзная решимость – 2022» территория заповедника не значится.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги